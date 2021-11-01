В Пермский край поступило более 18 тысяч комплектов «Спутник V»

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«Надо учесть, что прививка снижает риски для здоровья, повышает иммунитет и сопротивляемость организма к COVID-19. Даже если человек заразится, заболевание не дает осложнений и проходит в легкой форме», – ранее отметила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.
По данным специалистов Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе привиты 924,2 тыс.
жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 676,5 тыс. человек.
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