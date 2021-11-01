Как будут курсировать электрички в праздничные дни

В "Пермской пригородной компании" проинформировали о порядке курсирования пригородных поездов в праздничные дни ноября ( с 4 по 7 ноября 2021 года).- № 7184 сообщением Чусовская – Пашия 03 ноября 2021 не курсирует, будет курсировать 04, 05, 06 ноября 2021, и далее с 08 ноября 2021 согласно расписанию следует с понедельника по четверг и в субботу.- № 7183 сообщением Пашия – Чусовская 04 ноября 2021 не курсирует, будет курсировать 05, 06, 07 ноября 2021 и далее с 09 ноября 2021 согласно расписанию следует со вторника по пятницу и в воскресенье.- № 7182 сообщением Чусовская – Теплая Гора 05 ноября 2021 не курсирует, будет курсировать 03, 07 ноября 2021 и далее с 12 ноября 2021 согласно расписанию следует по пятницам и воскресеньям.- № 7181 сообщением Теплая Гора – Чусовская 06 ноября 2021 не курсирует, будет курсировать 04, 08 ноября 2021 и далее с 13 ноября 2021 согласно расписанию следует по субботам и понедельникам.- № 6220/6219 сообщением Пермь-2 – Комарихинская – Пермь-2 06 ноября 2021 не курсирует, будет курсировать 04 ноября 2021 и далее с 13 ноября 2021 согласно расписанию следует по субботам.-№ 7121 сообщением Кукуштан – Пермь-2 в период с 04 – 07 ноября 2021 не курсирует. Далее с 08 ноября 2021 согласно расписанию следует по рабочим дням.- № 6194/7193 сообщением Пермь-2 – Кунгур – Пермь-2 курсируют 03, 07 ноября 2021, не будут курсировать 05 ноября 2021 года. Далее с 12 ноября 2021 согласно расписанию следуют по пятницам и воскресеньям.- № 6945/6942 сообщением Чусовская - Кын – Чусовская курсируют в период с 04 - 07 ноября 2021. Далее с 13 ноября 2021 согласно расписанию будут следовать по выходным дням.- № 6935/6932 сообщением Чусовская – Рассоленко – Чусовская в период с 04 - 07 ноября 2021 не курсируют. Далее с 08 ноября 2021 согласно расписанию будут следовать по рабочим дням.- № 6016 сообщением Краснокамск – Пермь-2 курсирует в период с 04 – 07 ноября 2021 и далее с 13 ноября 2021 согласно расписанию будет следовать по выходным дням.- № 6014 сообщением Краснокамск – Пермь-2 не курсирует в период с 04 – 07 ноября 2021 и далее с 08 ноября 2021 согласно расписанию будет следовать по рабочим дням.