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В Прикамье осудили 46-летнего водителя грузовика, который устроил смертельную аварию
Напомним, в 00:30 по дороге Кунгур - Соликамск в направлении Александровска ехал грузовик Volvo с полуприцепом. Водитель фуры выехал на «встречку» и врезался в BMW. В результате ДТП 32-летний водитель BMW и его 8-летний пассажир погибли на месте.
Прокуратура Пермского края: "Авария произошла по вине водителя VOLVO, который нарушил правила дорожного движения. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии – поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года".
Подсудимый полностью признал свою вину и возместил моральный вред в сумме 1,1 млн. рублей.
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