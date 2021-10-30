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← В Прикамье осудили 46-летнего водителя грузовика, который устроил смертельную аварию

В Перми возобновили горячие обеды для нуждающихся

В Перми возобновили горячие обеды для бездомных и нуждающихся людей. Каждую субботу в 11.00 часов в аллее перед храмом священномученика Андроника (микрорайон Владимирский, Краснополянская,16) волонтёры благотворительного фонда «Благостыня» разворачивают полевую кухню. В меню – обед из двух блюд. Обязательно суп и второе. А также горячий чай.
Организатор акции «Рука помощи» Вячеслав Питеркин рассказал, что в этом году обед для нуждающихся готовит профессиональный повар в кафе.
Вячеслав Питеркин, организатор акции «Рука помощи»: "Приглашаем на наш бесплатный обед всех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Многодетные и малообеспеченные семьи, пожилых, инвалидов. Каждый получит порцию вкусного, горячего, полноценного обеда".

Опубликовано: 30.10.2021 в 19:00 в рубрике - Вести Пермь

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← В Прикамье осудили 46-летнего водителя грузовика, который устроил смертельную аварию

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