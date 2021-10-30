В Перми возобновили горячие обеды для нуждающихся
Организатор акции «Рука помощи» Вячеслав Питеркин рассказал, что в этом году обед для нуждающихся готовит профессиональный повар в кафе.
Вячеслав Питеркин, организатор акции «Рука помощи»: "Приглашаем на наш бесплатный обед всех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Многодетные и малообеспеченные семьи, пожилых, инвалидов. Каждый получит порцию вкусного, горячего, полноценного обеда".
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