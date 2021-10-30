«ЭнергосбыТ Плюс» составил список автомобилей, арестованных за долги на услуги отопления и горячего водоснабжения

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» составил список автомобилей, на которые в 2021 году был наложен арест за долги на услуги отопления и горячего водоснабжения. Первые места в рейтинге заняли внедорожники, немногим ниже расположились седаны иностранного производства.Первые места в списке заняли Jeep Grand Cherokee и несколько Toyota RAV 4. Рыночная стоимость каждого из них превышает 2 млн руб. Значительную часть списка составили автомобили средней ценовой категории марок Лада, Hyundai, Kia, Volkswagen, Chery, Geely и др. Стоимость арестованного имущества значительно выше задолженности его владельцев. При этом многие автомобили 2018-2021 гг. выпуска и можно сделать вывод о том, что средства на оплату коммунальных услуг у их владельцев были.Все их владельцы предпочли оплатить свою задолженность, не дожидаясь реализации авто с торгов. Призываем убедиться в отсутствии просроченных обязательств за тепло и ГВС, чтобы не лишиться имущества и избежать расходов на оплату эвакуации и исполнительского сбора.Пресс-служба Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»: "За 10 месяцев 2021 года были арестованы автомобили общей стоимостью более 40 млн руб. Совокупный долг их владельцев за тепло и ГВС превысил 25 млн руб. Благодаря рейдам, все эти средства удалось вернуть и направить на модернизацию тепловых сетей, а значит, на повышение качества теплоснабжения всех клиентов. Поэтому мы рекомендуем проверить отсутствие задолженности за тепло в ближайшее время, чтобы ваш автомобиль не стал фигурировать в подобных рейтингах".