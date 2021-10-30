Все выходные на Пермской ярмарке будут работать товарные ряды «Регионы России»

Уникальные товары из всех регионов России снова в Перми! Все выходные на Пермской ярмарке будет открыта выставка «Регионы России». Представлены изделия на любой вкус — от коллекционных ножей для любителей рыбалки до сезонной верхней одежды.В торговых рядах «Регионы России» обещают собрать актуальный гардероб для зимы. Можно найти как современные пуховики, так и элегантную одежду в стиле "Бохо".Украсят гардероб уникальная бижутерия и головные уборы. У пермских производителей есть шапки разных фасонов. От классических чешских беретов до дизайнерских моделей.Для желающих обновить спальню — присутствуют стенды с постельным бельем под любой интерьер. Также, большой ассортимент товаров для уборки дома.А в товарах для дома и кухни есть умная техника — измельчители, в том числе для кофе или универсальный мини-пылесос. Ну, и конечно — продуктовый сектор. Чай, восточные сладости, орехи, сухофрукты, халва, мед, азиатские специи. К столу можно приобрести камчатскую рыбу, а также, мясо из Краснодарского края. Рёбра копченые на фруктовых деревьях Кубани.