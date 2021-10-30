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Пермяка заподозрили в убийстве хозяина квартиры и поджоге
Стало известно, что 47-летний мужчина пустил пожить в свою квартиру 26-летнего приятеля, 7 октября у них произошла ссора. Молодой человек сильно избил хозяина квартиры, ударил деревянным табуретом по голове, сломал ребра. От полученных травм он скончался. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджег квартиру и сбежал.
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