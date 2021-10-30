← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.10.2021
Поликлиники Прикамья будут работать в прежнем режиме во время локдауна →
60 грузовых поездов задержано в Прикамье
Внештатная ситуация связана с ремонтом пути в неблагоприятных погодных условиях.
Пресс-служба региональной транспортной прокуратуры: "В настоящее время задержано 60 грузовых поездов. Задержки пассажирских поездов не допущено. На место ремонтных работ направлена дополнительная спецтехника. Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.10.2021
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