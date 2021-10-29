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В День борьбы с инсультом пермская телебашня окрасится в красный цвет
Акция «Оденься в красное!», которую ежегодно проводит Российское кардиологическое общество, традиционно направлена на привлечение внимания общественности к проблеме высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и повышение осведомленности о мерах профилактики. Красный цвет обозначает тревогу, вызванную стремительным ростом смертности от заболеваний системы кровообращения.
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