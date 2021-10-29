Губернатор вручил награды сотрудникам ДПС, обезвредившим стрелка в ПГНИУ

Сегодня на заседании правительства Пермского края состоялась церемония награждения жителей Прикамья, проявивших себя во время трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября.Губернатор Дмитрий Махонин от имени всех жителей региона высказал слова благодарности в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС), фельдшеру ПГНИУ и психологам.«Только благодаря вашей смелости, профессионализму и настоящему подвигу удалось избежать еще большего числа жертв трагедии. Сотрудникам ДПС, обезвредившим нападавшего, уже вручены государственные награды. Но они при этом, прежде всего, наши земляки, поэтому мы хотим отметить их за заслуги и настоящий героизм. Также наши слова благодарности – фельдшеру, первой приступившей к оказанию помощи раненым, и психологам, которые работали с пострадавшими и всеми, кому была нужна поддержка профессионалов после пережитого. Ряд из них живут в других городах – Нижнем Новгороде и Москве – и сегодня здесь не присутствуют, но мы обязательно передадим им нашу благодарность. Еще раз огромное вам спасибо за ваш труд и неравнодушие», – подчеркнул Дмитрий Махонин.Высшей наградой региона – памятным знаком «Герб Пермского края» I степени –награждены сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД РФ по городу Перми. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни отмечен старший лейтенант Константин Калинин, за смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника – капитан Владимир Макаров.Благодарственными письмами губернатора Пермского края награждены:За самоотверженность при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в условиях, сопряженных с риском для жизни – Анна Никитина, фельдшер Городской клинической поликлиники города Перми.За оказание экстренной психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших:- методист Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Пермского края Ольга Васильева;- врач-психиатр Краевой клинической психиатрической больницы Жанна Григорьева;- директор Центра психолого-педагогической помощи, заведующий кафедрой психологии развития Пермского государственного национального исследовательского университета – Светлана Жданова.Также благодарственными письмами отмечены:Алла Виноградова, заведующая центром – врач-психиатр Краевого кризисного центра специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением Клинической больницы Свердловского района Перми;Юлия Дудко, психолог отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России;Анна Куркина, замначальника отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России;Михаил Лебедев, психолог отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России;Юлия Полякова, начальник отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России;Анастасия Сокинина, психолог отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России;Альбина Ягудина, психолог отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России.Напомним, в результате нападения на ПГНИУ погибли 6 человек, более 40 пострадали. Стрелком оказался студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров. В настоящее время он находится в СИЗО в ожидании судебного процесса.