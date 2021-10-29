Правительство России выделит 1,75 млрд рублей на строительство Пермской художественной галереи
Напомним, новое здание галереи появится в историческом центре города, рядом с Речным вокзалом. Общая площадь помещений составит более 20 тыс. кв. м. В них разместятся выставочные залы, библиотека, образовательный центр, научный архив и реставрационные мастерские. Контракт на разработку рабочей документации и ведение строительно-монтажных работ был заключён в марте 2021 года. Подрядчик — ООО «ЛимакМаращСтрой». Цена контракта составила 4,2 млрд руб. Новую площадку планируют открыть в 2023 году.
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