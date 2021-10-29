10 микрорайонов останутся без холодной воды

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← В Перми поймали мошенников, "помогавших" гражданам оформить кредиты
Губернатор вручил награды сотрудникам ДПС, обезвредившим стрелка в ПГНИУ →
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26.10.2021 в 11:40
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29.09.2021 в 11:30
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Каким будет технополис «Новый Звёздный»?
В администрации Перми прошло нулевое чтение бюджета на ближайшие три года
Миллион тонн отходов: крупные свалки в черте Соликамска и Березников планируется рекультивировать
Пермь дополнительно получила 21 млн рублей на предоставление жилья молодым семьям
Депутаты Заксобрания приняли в первом чтении ряд изменений в налоговом законодательстве
Бюджет Пермского края сохраняет социальную направленность
Арктическое вторжение: в Прикамье похолодало
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.10.2021
В Перми работает торговый проект "Регионы России"
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