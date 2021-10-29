В Перми поймали мошенников, "помогавших" гражданам оформить кредиты
Подозреваемые выдавали себя за менеджеров кредитных отделов и заключали с клиентами договоры. Гражданам разъясняли, что компания за свои услуги берет комиссию, которую нужно будет оплатить не из собственных средств, а из суммы кредита. Её (комиссию) начисляет банк свыше требуемой суммы кредита (если кредит 100 000 рублей, займ к одобрению будет 126 000 руб.).
"После этого потерпевших на машине отвозили в банк, где им одобряли кредит под процент, значительно выше обещанного. «Менеджеры» в помещение банка не заходили. После подписания всех документов клиентов отвозили обратно в компанию и требовали за оказанные услуги до 50 % от суммы выданного кредита (но не менее 10 000 руб.). Если клиенты отказывались платить, их запугивали обращением в правоохранительные органы", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По оперативным данным в состав группы входило 7 человек. Компания осуществляла услуги с ноября 2020 года по октябрь текущего года, периодически сменяя офис (г. Пермь, ул. Николая Островского, 59/1 оф. 904; г. Пермь, ул. Монастырская, 14 оф. 411; г. Пермь, ул. Луначарского, 32), пока их деятельность не была пресечена сотрудниками полиции. В настоящий момент оперативники располагают информацией о 9 пострадавших от мошеннических действий. В полиции уверены, что их гораздо больше. Всех потерпевших просят позвонить по телефонам: 249-94-11; 218-89-63.
По факту мошенничества в отделе полиции Ленинского района г. Перми возбуждено уголовное дело.
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