Каким будет технополис «Новый Звёздный»?

В Новых Лядах в 2023 году должно открыться новое производство для ракетно-космической отрасли, в котором будет задействовано несколько тысяч работников. Об этом было заявлено во время рабочего визита губернатора. Говорили о необходимости создания комфортных условий для жизни уже в ближайшее время.Наталья теперь частый зритель социального кинозала. Он открылся чуть больше месяца назад в рамках нацпроекта «Культура», инициированным Владимиром Путиным и уже успел порадовать местных жителей.Наталья: "Не надо уезжать далеко, в город, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм, или не надо его скачивать нелегально".Следующая точка визита – техно-школа имени Виктора Савиных. Здесь созданы современные лаборатории и мастерские, которые позволяют получать профильные навыки со школьной скамьи. Спорт – ещё одна важная часть проекта «Технополис «Новый Звёздный». Спортивный комплекс «Протон-ПМ» планируют использовать для проведения соревнований различного уровня, а прежде – привести в порядок.Практически всё в одном месте: хоккейная коробка соседствует с футбольным полем, можно пройти ещё несколько метров и попасть на баскетбольный турнир.На железнодорожной станции обсудили развитие наземного метро новым направлением «Пермь-2 – Новые Ляды».Микрорайон Новые Ляды станет площадкой производства двигателей для ракет «Ангара» предприятием «Протон-ПМ», и в 2023 году отсюда выйдет первый серийный двигатель РД-191. Пермский техноград будет развиваться, а значит, будет высокий запрос жителей и сотрудников на комфортную среду и «умные» технологии. «Цифровой» город будет работать на безопасность и экономию коммунальных ресурсов.Иван Краснов, директор АО «Протон-ПМ»: "С точки зрения организации производства ключевой задачей для нас является привлечение высококлассного персонала. Мы пересмотрели концепцию и задали новые технические требования к социальной среде, которые необходимо здесь организовать".В этой связи говорили о необходимости создания комфортных условий для жизни уже в ближайшее время.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В планах в следующем году построить школу на 1050 мест, специализированную. Это спортивный кластер - есть договоренность в рамках государственно-частного партнерства на ремонт действующих спортзалов. Новые Ляды должен быть полностью интегрирован в программу празднования и подготовки Пермь-300".Также были приняты решения о строительстве жилья и создании специальных условий для молодёжи.