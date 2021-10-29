Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← Миллион тонн отходов: крупные свалки в черте Соликамска и Березников планируется рекультивировать

Каким будет технополис «Новый Звёздный»? →

В администрации Перми прошло нулевое чтение бюджета на ближайшие три года

В администрации Перми сегодня прошло нулевое чтение бюджета на ближайшие три года. Учитывая постепенное восстановление экономики, при формировании главного финансового документа применили базовый сценарий социально-экономического развития города, бюджет сформирован на основе 20 муниципальных программ.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "Проект бюджета сохраняет социальную направленность, в проекте учтены средства на исполнение указов президента по заработной плате, сохранены все социальные меры поддержки, в том числе новая мера поддержки - по бесплатному проезду школьников первых-четвёртых классов".Проект городского бюджета имеет следующие параметры. Доходы в 2022 году составят 43 миллиарда 600 миллионов рублей, в 2023-м - 43 миллиарда 700, а в 2024-м - 39 с половиной миллиардов. Расходы 2022 года - почти 46 миллиардов, точно так же - в 2023-м, и 39 миллиардов - в 2024 году. В Перми продолжится развитие социальной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог, новых скверов, бассейнов, школ и детских садов, на финишную прямую выходит подготовка к юбилею города.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Впереди у нас общественные слушания, работы очень много, это общественные слушания, это ноябрьское пленарное заседание, где мы рассмотрим бюджет в первом чтении, напомню, что в первом чтении мы принимаем основные параметры бюджета, и планируем закончить работу над принятием бюджета 21 декабря".

Опубликовано: 29.10.2021 в 11:05 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Миллион тонн отходов: крупные свалки в черте Соликамска и Березников планируется рекультивировать

Пермь дополнительно получила 21 млн рублей на предоставление жилья молодым семьям

Депутаты Заксобрания приняли в первом чтении ряд изменений в налоговом законодательстве

Бюджет Пермского края сохраняет социальную направленность

Арктическое вторжение: в Прикамье похолодало

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.10.2021

В Перми работает торговый проект "Регионы России"

Согласованы колерные паспорта корпусов ПГГПУ

В Перми работают мобильные пункты вакцинации

В Губахе реализовали проект «Солнечная мечта»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Миллион тонн отходов: крупные свалки в черте Соликамска и Березников планируется рекультивировать

Каким будет технополис «Новый Звёздный»? →

Обратите внимание

в Перми

Пермякам начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19
Федеральный минздрав утвердил форму документа о вакцинации от коронавирусной инфекции. Приказ об утверждении формы сертификата опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 8 ноября. До 1 марта 2022 года будут переоформлены сертификаты, которые привитые получили ранее. Документ, как и прежде, поступит на портал «Госуслуги». В сертификате будут указаны личные данные гражданина, информация о прививке и (или) перенесенном заболевании, данные о медицинских противопоказаниях. Также в документе, как и раньше, будет QR-код, он разместится на первой странице в верхнем левом углу.
26.10.2021 в 20:20

Метки: Здоровье, в Перми, Власть

В Перми работают мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты по вакцинации сегодня работают в торговых центрах «Планета» (с 10 до 20), «Спешилов» (с 11 до 17), гипермаркете «Магнит» на Светлогорской (с 11 до 17), на «Пермской ярмарке» (с 11 до 17), в «Спортхоле» (с 10 до 12), на автовокзале (с 10 до 16), возле ДК Гагарина (с 10 до 18.30), в центральном офисе МФЦ (до 17:00).
26.10.2021 в 11:40

Метки: в Перми, Здоровье

В Перми завершилась Неделя баскетбола 3х3
В Перми завершилась Неделя баскетбола 3х3. Баталии развернулись во дворце спорта
25.10.2021 в 17:10

Метки: Спорт, в Перми

Новый худрук ТЮЗа: «Дружба с театром сложилась с первого спектакля»
:В Пермском театре юного зрителя новый художественный руководитель. Прежний лидер Михаил Скоморохов передал творческие бразды правления Константину Яковлеву. В 2005 году он окончил Новосибирский театральный институт по специальности актер театра драмы и кино, в 2012 - российский университет театрального искусства ГИТИС по специальности режиссер музыкального театра. Константин Яковлев работал главным режиссёром Алтайского государственного музыкального театра, был номинирован на национальную театральную премию «Золотая Маска» за постановку мюзикла «Капитанская дочка». С апреля 2021 года Константин Александрович занимал должность главного режиссера Пермского ТЮЗа и поставил здесь три спектакля: «Гуд бай, Берлин» (2019), «Гарольд и Мод» (2020), «Побег из Простоквашино» (2021).
25.10.2021 в 12:25

Метки: Культура, в Перми

В Перми изменится движение автобусных маршрутов №50 и №57
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в связи с проведением ремонтных работ по устранению дефекта под дорогой на улице Лодыгина в районе дома №14 с 08:00 23 октября до 06:00 25 октября будет временно закрыто движение транспорта. Автобусы №50 «микрорайон Крохалева – станция «Пермь-2» и №57 «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» в прямом и обратном направлениях будут следовать по улицам: Лодыгина, Вижайской, Емельяна Ярославского, Сергинской, Лодыгина и далее по маршрутам. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах по улице Вижайской в районе дома №12 (в направлении улицы Куйбышева), между домами по улицам Вижайская, 9 и Лодыгина, 37 (в направлении микрорайона Крохалева) и на существующих остановочных пунктах. Остановка «Восток-Сервис» (в оба направления) на этот период не обслуживается.
22.10.2021 в 09:58

Метки: Общество, в Перми

В России

В Перми состоялось заседание Совета при Президенте РФ по совершенствованию законодательства
В Перми прошло выездное заседание совета при Президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства. Лучшие юристы страны собрались для того, чтобы обсудить самые актуальные и насущные законопроекты перед их рассмотрением на высшем уровне.
22.10.2021 в 12:00

Метки: Официально, Власть, В России

Пермским школьникам расскажут о самых востребованных профессиях
В Перми в историческом парке «Россия - моя история» открылась интерактивная выставка для школьников, рассказывающая им о самых востребованных профессиях ближайшего времени. По выходным здесь будут устраивать бесплатные сеансы погружения в специальность.
20.10.2021 в 12:40

Метки: Образование, Общество, Экономика, В России, в Перми, в Пермском крае, Сделано в Перми

БК «Парма-Париматч» уступил ЦСКА в домашнем матче Единой Лиги ВТБ
Пермский баскетбольный клуб
19.10.2021 в 16:25

Метки: Спорт, в Перми, В России

Пермский велосипедист добрался до Владивостока за 74 дня
Пермский велосипедист Иван Оглоблин менее за 74 дня достиг своей цели - доехал до Владивостока. Он передает привет всем, кто следил за его маршрутом. Иван выехал из Перми на велосипеде в начале августа. Новостями о путешествии пермяк делился в своих соцсетях. В постах Иван рассказывал о ночевках в палатках и у гостеприимных россиян, впечатлениях об окружающей природе и состоянии своего велосипеда.
15.10.2021 в 11:20

Метки: Общество, Спорт, В России

Депутаты получили служебные удостоверения
В Перми избранные депутаты получили служебные удостоверения. На заседании краевой избирательной комиссии были подписаны окончательные протоколы осенней избирательной кампании, согласно которым в Государственную Думу по одномандатным округам от Пермского края избраны 4 депутата. Также определен состав регионального парламента, из 60 депутатов половина избиралась по одномандатным округам, вторая половина - представители партий. Первое заседание Законодательного собрания назначено уже на этот четверг - 30 сентября. Новый созыв Государственной думы соберется в начале октября.
29.09.2021 в 11:30

Метки: Выборы, Власть, Общество, В России, в Пермском крае, Официально

Лента новостей RSS каналы

В Перми работают мобильные пункты вакцинацииВ Перми работают мобильные пункты вакцинации

Правительство России выделит 1,75 млрд рублей на строительство Пермской художественной галереи Правительство России выделит 1,75 млрд рублей на строительство Пермской художественной галереи

Пермяки подают в суд на автосалонПермяки подают в суд на автосалон

В День борьбы с инсультом пермская телебашня окрасится в красный цветВ День борьбы с инсультом пермская телебашня окрасится в красный цвет

Губернатор вручил награды сотрудникам ДПС, обезвредившим стрелка в ПГНИУГубернатор вручил награды сотрудникам ДПС, обезвредившим стрелка в ПГНИУ

10 микрорайонов останутся без холодной воды10 микрорайонов останутся без холодной воды

В Перми поймали мошенников, "помогавших" гражданам оформить кредитыВ Перми поймали мошенников, "помогавших" гражданам оформить кредиты

Каким будет технополис «Новый Звёздный»?Каким будет технополис «Новый Звёздный»?

В администрации Перми прошло нулевое чтение бюджета на ближайшие три годаВ администрации Перми прошло нулевое чтение бюджета на ближайшие три года

Миллион тонн отходов: крупные свалки в черте Соликамска и Березников планируется рекультивироватьМиллион тонн отходов: крупные свалки в черте Соликамска и Березников планируется рекультивировать

Пермь дополнительно получила 21 млн рублей на предоставление жилья молодым семьямПермь дополнительно получила 21 млн рублей на предоставление жилья молодым семьям

Депутаты Заксобрания приняли в первом чтении ряд изменений в налоговом законодательствеДепутаты Заксобрания приняли в первом чтении ряд изменений в налоговом законодательстве

Бюджет Пермского края сохраняет социальную направленностьБюджет Пермского края сохраняет социальную направленность

Арктическое вторжение: в Прикамье похолодалоАрктическое вторжение: в Прикамье похолодало

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.10.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.10.2021

В Куединском округе построен межпоселковый газопроводВ Куединском округе построен межпоселковый газопровод

В Перми в результате погони задержан нетрезвый водительВ Перми в результате погони задержан нетрезвый водитель

В Перми оперативники задержали подозреваемого в хищении японских иномарокВ Перми оперативники задержали подозреваемого в хищении японских иномарок

На базе трех вузов Прикамья откроются профильные школы для старшеклассников На базе трех вузов Прикамья откроются профильные школы для старшеклассников

Губернатор обратился к депутатам Законодательного Собрания с бюджетным посланиемГубернатор обратился к депутатам Законодательного Собрания с бюджетным посланием

В Перми пройдет XVI Международный фестиваль органной музыкиВ Перми пройдет XVI Международный фестиваль органной музыки

УФАС обязало теплоснабжающую организацию Коми-Пермяцкого округа снизить цены на теплоУФАС обязало теплоснабжающую организацию Коми-Пермяцкого округа снизить цены на тепло

В Перми работает торговый проект "Регионы России"В Перми работает торговый проект "Регионы России"

Согласованы колерные паспорта корпусов ПГГПУСогласованы колерные паспорта корпусов ПГГПУ

В Перми работают мобильные пункты вакцинацииВ Перми работают мобильные пункты вакцинации

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную