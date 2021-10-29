В администрации Перми прошло нулевое чтение бюджета на ближайшие три года

В администрации Перми сегодня прошло нулевое чтение бюджета на ближайшие три года. Учитывая постепенное восстановление экономики, при формировании главного финансового документа применили базовый сценарий социально-экономического развития города, бюджет сформирован на основе 20 муниципальных программ.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Проект бюджета сохраняет социальную направленность, в проекте учтены средства на исполнение указов президента по заработной плате, сохранены все социальные меры поддержки, в том числе новая мера поддержки - по бесплатному проезду школьников первых-четвёртых классов".Проект городского бюджета имеет следующие параметры. Доходы в 2022 году составят 43 миллиарда 600 миллионов рублей, в 2023-м - 43 миллиарда 700, а в 2024-м - 39 с половиной миллиардов. Расходы 2022 года - почти 46 миллиардов, точно так же - в 2023-м, и 39 миллиардов - в 2024 году. В Перми продолжится развитие социальной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог, новых скверов, бассейнов, школ и детских садов, на финишную прямую выходит подготовка к юбилею города.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Впереди у нас общественные слушания, работы очень много, это общественные слушания, это ноябрьское пленарное заседание, где мы рассмотрим бюджет в первом чтении, напомню, что в первом чтении мы принимаем основные параметры бюджета, и планируем закончить работу над принятием бюджета 21 декабря".