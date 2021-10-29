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В администрации Перми прошло нулевое чтение бюджета на ближайшие три года →
Миллион тонн отходов: крупные свалки в черте Соликамска и Березников планируется рекультивировать
Как сообщили в региональном Министерстве ЖКХ и благоустройства, «на двух полигонах за время их работы было накоплено более одного миллиона тонн отходов. Их рекультивация улучшит качество жизни 220 тыс. человек. На объектах ведется непрерывный мониторинг за их состоянием, осуществляется эксплуатация установленного оборудования».
В Пермском крае в 2021 году по поручению губернатора стартовала региональная программа экологической реабилитации территорий. Инициатива направлена на снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель и расчистку больших мест скопления отходов в пределах населенных пунктов.
На текущий год запланирована ликвидация 36 крупных свалок в 12 муниципальных образованиях, а в планах на ближайшую «трёхлетку» — рекультивация не менее 70. В бюджете края на эти цели предусмотрено порядка 147 млн рублей.
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