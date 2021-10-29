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Пермь дополнительно получила 21 млн рублей на предоставление жилья молодым семьям
Пермяки могут стать участниками государственной программы «Семья и дети Пермского края», предполагающей получение 10% компенсации, и федеральной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей». По федеральной целевой программе семьи могут получить от 30% до 35% компенсации стоимости вкладываемых в улучшение жилищных условий средств. Она реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, в этом году социальные выплаты в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья запланировано предоставить – 398 семьям. Из них 68 семей включены в списки претендентов на получение социальных выплат в размере 10% расчетной стоимости жилья в 4 квартале 2021 года, в связи с дополнительно выделенным из краевого бюджета финансированием в размере 21 млн рублей.
Кроме того, завершена выдача всех запланированных 47 свидетельств о праве на получение выплаты в размере 35% от расчётной стоимости жилья.
Таким образом, в 2021 году улучшить свои жилищные условия смогут 445 молодых семей. На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов выделено около 200 млн рублей.
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