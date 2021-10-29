Пермь дополнительно получила 21 млн рублей на предоставление жилья молодым семьям

Перми из краевого бюджета дополнительно выделен 21 млн рублей на предоставление жилья молодым семьям. Это позволит улучшить жилищные условия еще 68 семьям.Пермяки могут стать участниками государственной программы «Семья и дети Пермского края», предполагающей получение 10% компенсации, и федеральной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей». По федеральной целевой программе семьи могут получить от 30% до 35% компенсации стоимости вкладываемых в улучшение жилищных условий средств. Она реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, в этом году социальные выплаты в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья запланировано предоставить – 398 семьям. Из них 68 семей включены в списки претендентов на получение социальных выплат в размере 10% расчетной стоимости жилья в 4 квартале 2021 года, в связи с дополнительно выделенным из краевого бюджета финансированием в размере 21 млн рублей.Кроме того, завершена выдача всех запланированных 47 свидетельств о праве на получение выплаты в размере 35% от расчётной стоимости жилья.Таким образом, в 2021 году улучшить свои жилищные условия смогут 445 молодых семей. На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов выделено около 200 млн рублей.