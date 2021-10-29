Депутаты Заксобрания приняли в первом чтении ряд изменений в налоговом законодательстве

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Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Очень интересная инициатива, которую мы получили от губернатора Пермского края. Первый год это очень маленькая или минимальная налоговая нагрузка на субъекты предпринимательской деятельности. И каждый год она будет увеличиваться. Это все приведет к тому, что процесс адаптации пройдет очень быстро, и тем самым будут создаваться очень благоприятные условия, инвестиционные условия для развития малого и среднего бизнеса".
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