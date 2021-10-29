Депутаты Заксобрания приняли в первом чтении ряд изменений в налоговом законодательстве

Депутаты, по инициативе губернатора, в первом чтении приняли целый ряд изменений в налоговом законодательстве. Среди них, например, отмена транспортного налога для всех видов электромобилей или снижение ставки (больше, чем в пять раз) по налогу на имущество для сельхозпроизводителей, строящих дома для своих сотрудников. Наконец, Пермский край стал первым российским регионом, кто решил значительно снизить налоги на упрощенной системе для всех начинающих предпринимателей. В первый год — по схеме «Доходы» ставка составит всего 1 процент, «Доходы минус расходы» — 5 процентов.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Очень интересная инициатива, которую мы получили от губернатора Пермского края. Первый год это очень маленькая или минимальная налоговая нагрузка на субъекты предпринимательской деятельности. И каждый год она будет увеличиваться. Это все приведет к тому, что процесс адаптации пройдет очень быстро, и тем самым будут создаваться очень благоприятные условия, инвестиционные условия для развития малого и среднего бизнеса".