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Депутаты Заксобрания приняли в первом чтении ряд изменений в налоговом законодательстве →
Бюджет Пермского края сохраняет социальную направленность
Как бы ни было сложно из-за пандемии коронавируса, Пермский край должен исполнить все свои социальные обязательства. Именно с этого тезиса глава региона Дмитрий Махонин и начал сегодня бюджетное послание. И действительно, две трети будущих расходов социальные — проиндексированные льготы и зарплаты бюджетников. Траты на образование сформированы таким образом, чтобы ученики сельских школ имели равные возможности с городскими. А в медицине сегодня важно заниматься не только лечением и вакцинацией от ковида, но и развитием и совершенствованием отрасли. Сергей Ветошкин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "Основной упор мы делаем на социальную политику, на социальную сферу и 70 процентов бюджета Пермского края, как раз направляется на эти цели. В любом случае, и здравоохранение, и культура, образование и наука Пермского края получают дополнительное финансирование по сравнению с периодом 2021 года".
27% региональной казны — бюджет развития, это те деньги, которые идут на строительство и ремонт новых дорог и социально значимых объектов. И речь сейчас не только о масштабных региональных стройках. Изменения, пусть и небольшие, должен видеть каждый житель края.
Антон Удальев, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края: "Мы в первую очередь должны говорить об инфраструктуре, которая в себя включает маленькие, небольшие вещи, это дворы, скверы, парки, некие общественные пространства. Без них не будет этой самой комфортной городской среды".
Общий объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства общественной инфраструктуры на будущий год в крае почти вдвое превысит объем нынешнего, на три года - это более 35 миллиардов рублей. В купе с развитием социальной сферы весь проект бюджета направлен на достижение совершенно конкретных целей. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это увеличение благосостояния людей, это исполнение и увеличение всех наших с вами социальных обязательств, это развитие территорий, это реализация крупных амбициозных проектов, которые позволят нам привлекать внимание со всего мира к территории нашего любимого Пермского края".
Важный момент - это возможность депутатов напрямую задать губернатору вопросы по поводу проекта бюджета. И как результат - документ принят в первом чтении. Есть время на доработку, и уже с января можно приступать к исполнению намеченных планов.
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