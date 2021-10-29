Бюджет Пермского края сохраняет социальную направленность

Губернатор Пермского края сегодня обратился с бюджетным посланием к депутатам Законодательного собрания. Это официальная процедура, презентующая главный финансовый документ, где заложены основные направления развития Прикамья на ближайшие три года. Для нового созыва Законодательного собрания Пермского края это первое бюджетное послание губернатора. Оценка общей социально-экономической ситуации в крае и, конечно, конкретные планы на ближайшие три года. Прекрасная возможность сверить часы законодательной и исполнительной власти региона.Как бы ни было сложно из-за пандемии коронавируса, Пермский край должен исполнить все свои социальные обязательства. Именно с этого тезиса глава региона Дмитрий Махонин и начал сегодня бюджетное послание. И действительно, две трети будущих расходов социальные — проиндексированные льготы и зарплаты бюджетников. Траты на образование сформированы таким образом, чтобы ученики сельских школ имели равные возможности с городскими. А в медицине сегодня важно заниматься не только лечением и вакцинацией от ковида, но и развитием и совершенствованием отрасли. Сергей Ветошкин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "Основной упор мы делаем на социальную политику, на социальную сферу и 70 процентов бюджета Пермского края, как раз направляется на эти цели. В любом случае, и здравоохранение, и культура, образование и наука Пермского края получают дополнительное финансирование по сравнению с периодом 2021 года".27% региональной казны — бюджет развития, это те деньги, которые идут на строительство и ремонт новых дорог и социально значимых объектов. И речь сейчас не только о масштабных региональных стройках. Изменения, пусть и небольшие, должен видеть каждый житель края.Антон Удальев, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края: "Мы в первую очередь должны говорить об инфраструктуре, которая в себя включает маленькие, небольшие вещи, это дворы, скверы, парки, некие общественные пространства. Без них не будет этой самой комфортной городской среды".Общий объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства общественной инфраструктуры на будущий год в крае почти вдвое превысит объем нынешнего, на три года - это более 35 миллиардов рублей. В купе с развитием социальной сферы весь проект бюджета направлен на достижение совершенно конкретных целей. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это увеличение благосостояния людей, это исполнение и увеличение всех наших с вами социальных обязательств, это развитие территорий, это реализация крупных амбициозных проектов, которые позволят нам привлекать внимание со всего мира к территории нашего любимого Пермского края".Важный момент - это возможность депутатов напрямую задать губернатору вопросы по поводу проекта бюджета. И как результат - документ принят в первом чтении. Есть время на доработку, и уже с января можно приступать к исполнению намеченных планов.