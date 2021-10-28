В Перми работает торговый проект "Регионы России"

На Пермской ярмарке до конца этой недели будет открыт торговый проект "Регионы России". В этот раз сюда привезли очень много товаров для зимы. В частности, есть высокотехнологичные куртки со встроенным термометром и мини-устройства для предотвращения храпа. На стенде с продукцией из Санкт-Петербурга куртки необычные - высокотехнологичные с климат-комфортом из дышащих и не промокаемых тканей. Внутри встроен специальный термометр.В торговых рядах «Регионы России» обещают одеть всю семью. Здесь можно найти современные и классические куртки, пуховики, модели в стиле Бохо. К сезону холодов уже привезли шубы из каракуля и норки. Для самых маленьких - яркие комплекты. Подчеркнут образ стильные шапки, бижутерия, сумки. Разбавят серые краски в дождливую погоду яркие зонты. Не пройти и мимо изделий из Белорусского льна. Такая скатерть станет отличным подарком или украсит праздничный стол.Рядом на стенде представлены различные массажеры, «правильные» стельки и даже мини-устройства от храпа."Клипса с магнитами вставляется в нос, как быку кольцо. Магниты кровоток улучшают, мягкое небо подтягивается и храп уходит". В продуктовом секторе можно найти морские деликатесы, пряные специи, соленные и сушеные грибы, белорусские и кубанские колбасы. Молочные продукты представляют соседи из Удмуртии – «Играмолоко». В ассортименте - йогурты, творог, кефир, масло и сыры.К столу можно приобрести и полезные Азовские сладости - рахат-лукум, мармелад, джезерье.Только полезной халвы тут представлено 18 видов, столько же рахат-лукума. Самое главное - перед покупкой все можно попробовать.Проект «Регионы России» будет работать на Пермской ярмарке до воскресенья включительно.