«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.10.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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26.10.2021 в 20:20
26.10.2021 в 11:40
25.10.2021 в 17:10
25.10.2021 в 12:25
22.10.2021 в 09:58
22.10.2021 в 12:00
20.10.2021 в 12:40
19.10.2021 в 16:25
15.10.2021 в 11:20
29.09.2021 в 11:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.10.2021
В Куединском округе построен межпоселковый газопровод
В Перми в результате погони задержан нетрезвый водитель
В Перми оперативники задержали подозреваемого в хищении японских иномарок
На базе трех вузов Прикамья откроются профильные школы для старшеклассников
Губернатор обратился к депутатам Законодательного Собрания с бюджетным посланием
В Перми пройдет XVI Международный фестиваль органной музыки
УФАС обязало теплоснабжающую организацию Коми-Пермяцкого округа снизить цены на тепло
В Перми работает торговый проект "Регионы России"
Согласованы колерные паспорта корпусов ПГГПУ
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
В Губахе реализовали проект «Солнечная мечта»
Всероссийская перепись населения: в Перми работают переписные центры
Губернатор выступит с ежегодным посланием депутатам Законодательного Собрания
В разгар пандемии в мобильных пунктах вакцинации столпотворение и ажиотаж
Билет за 37 руб, проездные и льготы для многодетных: всё о новом тарифном меню
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.10.2021
В Прикамье возобновил работу волонтерский штаб для помощи самоизолированным людям старшего возраста
В Прикамье возобновил работу волонтерский штаб для помощи самоизолированным людям старшего возраста
Опубликован полный список сфер деятельности, в которых введена обязательная иммунизация
В МЧС предупредили о сильном ветре
Первому губернатору Прикамья Геннадию Игумнову сегодня исполнилось бы 85 лет
В мобильных пунктах закончилась вакцина «Спутник Лайт»
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми работает торговый проект "Регионы России"
Согласованы колерные паспорта корпусов ПГГПУ
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
В Губахе реализовали проект «Солнечная мечта»
А за окном то дождь, то снег
Всероссийская перепись населения: в Перми работают переписные центры
Губернатор выступит с ежегодным посланием депутатам Законодательного Собрания
В разгар пандемии в мобильных пунктах вакцинации столпотворение и ажиотаж
Билет за 37 руб, проездные и льготы для многодетных: всё о новом тарифном меню
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.10.2021
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