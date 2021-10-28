Согласованы колерные паспорта корпусов ПГГПУ
Для сохранения уникального облика объекта культурного наследия регионального значения по улице Сибирской, 24, где расположен главный корпус университета, для отделки соседних зданий выбраны нейтральные цветовые решения: светло-серый, пыльно-серый.
Также будет отреставрирован и сам главный корпус университета на улице Сибирской, 24. Трехэтажное здание из кирпича с башенкой со шпилем построено по проекту архитектора Валериана Волошинова в 1916 году как здание Губернской земской управы. Кроме того, планируется отреставрировать ограду с аркой и здание училища детей канцелярских служащих и флигель.
Завершить все работы планируется к 2023 году. Реставрация и восстановление центрального кампуса педагогического университета входит в проект «Пермь-300».
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