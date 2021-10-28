Согласованы колерные паспорта корпусов ПГГПУ

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в связи с проведением ремонтных работ по устранению дефекта под дорогой на улице Лодыгина в районе дома №14 с 08:00 23 октября до 06:00 25 октября будет временно закрыто движение транспорта. Автобусы №50 «микрорайон Крохалева – станция «Пермь-2» и №57 «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» в прямом и обратном направлениях будут следовать по улицам: Лодыгина, Вижайской, Емельяна Ярославского, Сергинской, Лодыгина и далее по маршрутам. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах по улице Вижайской в районе дома №12 (в направлении улицы Куйбышева), между домами по улицам Вижайская, 9 и Лодыгина, 37 (в направлении микрорайона Крохалева) и на существующих остановочных пунктах. Остановка «Восток-Сервис» (в оба направления) на этот период не обслуживается.