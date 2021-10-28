В Перми работают мобильные пункты вакцинации

Поставить прививку от коронавируса сегодня можно в МФЦ на Кубышева, 9, с 11 до 17:00, на автовокзале с 10 до 16:00, возле ДК Гагарина с 12 до 18.30, на «Пермской ярмарке» с 11 до 17:00, в «Магните» на Светлогорской с 11 до 17:00, в «Спешилове» с 11 до 17:00, в цирке с 10 до 18:00 и в «Планете» с 10 до 20:00. Также открылся пункт в «Семье» на Революции с 14 до 20:00 и в « LEROY MERLIN» с 12 до 16:00. Также пройти вакцинацию по-прежнему можно в любой поликлинике.