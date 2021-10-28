В Губахе реализовали проект «Солнечная мечта»

В Губахе торжественно открыли обновленный парк имени Юрия Гагарина. Его реконструировали здесь в рамках проекта «Солнечная мечта», победившего в конкурсе «Малые города и исторические поселения». Папа Эдуард и дочка Регина тестируют новые качели - на бублики похожи, говорит девочка. По соседству рукотворный водоём аккуратной круглой формы, скамейки - всё появилось в этом сезоне, до этого была пустота.

Эдуард Давлетов: "Замечательно, меняется к лучшему в городе всё, строится много чего, детские, спортивные площадки".А сегодня ещё и на праздник попали - посвящённый завершению реконструкции губахинского городского парка имени Гагарина. Учитывая ситуацию - на входе обязательное измерение температуры, проверка QR-кодов.

Это проект «Солнечная мечта», который победил в конкурсе «Малые города и исторические поселения». На средства федерального, краевого и местного бюджетов территория преобразилась - пруд, качели, дорожки, фонари, большая сцена, на открытии её опробовал Пермский губернский оркестр.

Губахинский проект не единственный победитель в регионе. В Соликамске реализуется проект «Соляная верста», там завершается благоустройство береговой линии речки Усолки. Ещё один проект «О, Берег» в Чайковском, здесь речь идёт о преображении городской набережной. Людмила Котенко: "Наблюдаю за людьми, которые здесь гуляют. Разные поколения, от мала до велика. Радует меня то, что реконструкция происходит, и я думаю, что для любого человека здесь найдётся место для отдыха!"

Глава региона Дмитрий Махонин со своей стороны отметил и поблагодарил муниципалитеты, которые активно включились в проект. Это важный аспект, когда территории преображаются при участии жителей, а в помощь - национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, региональные и федеральные программы. Артём Балахнин, министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края: "Это очень значимые проекты, в рамках, в том числе и национального проекта «Жильё и городская среда», эти проекты были проголосованы жителями. Это является серьёзной точкой притяжения, и очень комфортной с точки зрения времяпрепровождения и рекреации жителей".

На очереди Лысьва и Усолье, там в следующем году начнутся масштабные работы по благоустройству городских территорий. Ну а губахинцы стали одними из первых, кто проявил инициативу и стал победителем, получив в итоге преобразившийся парк. А ещё на постоянное место жительства сюда переехала лесная красавица - ёлка - и очень скоро её будут наряжать, ведь до Нового года осталось всего-то чуть больше двух месяцев.