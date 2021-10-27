В МЧС предупредили о сильном ветре
Соблюдайте правила безопасности: окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, строящихся или ремонтируемых зданий. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность. Если скорость ветра достигает критической отметки, необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.
О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112», «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.
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