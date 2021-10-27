В этом году «Ночь искусств» пройдет 4 ноября

В 2021 году всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 4 ноября – в День народного единства. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы в этот раз проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате. По традиции, к акции присоединится Пермский край.Как сообщили в министерстве культуры Пермского края, в этом году площадки приготовили камерные программы, вход на которые будет только по QR-коду и с соблюдением всех противоэпидемиологических норм Роспотребнадзора.Так, Пермский детский музейный центр краеведческого музея приглашает сделать свою игрушку; Чусовой зовет на кукольный спектакль и мастер-классы; Очёр приготовил тематическую театрализованную экскурсию; Карагай зовет на уличную экскурсию; Коми-Пермяцкий этнокультурный центр предлагает посетить концерт ансамбля песни и танца "ШондiБан", кинопоказы и мастер-классы стиле этно; а «Пермская синематека» приглашает на премьеру художественного фильма про необычную историю любви.Пермская филармония приглашает в «Ночь искусств» прикоснуться к древним загадкам и услышать редчайшие музыкальные образцы древних цивилизаций - Месопотамии, Египта, Греции, Тибета, Индии. Этнофутуристический концерт-спектакль «Музыка древних цивилизаций» - это не просто самобытный этно-концерт, а настоящий футуристический музыкальный театр, обещающий мистерию вне времени и пространства и трансформацию для каждого зрителя.В Доме Мешкова 4 ноября пройдет вечер классической музыки. На старинном рояле прозвучат классические произведения в исполнении лауреата российских и международных конкурсов Алексея Швыдкина. Перед концертом посетители смогут прослушать авторскую экскурсию ведущего научного сотрудника Дома Мешкова Льва Ощепкова о пермских символах в исторической экспозиции музея. А после концерта чайная кондитерская «Грибушин» организуют для наших гостей дегустацию чая.Музей пермских древностей приглашает юных посетителей узнать, что такое та "самая пермская пермь"? Здесь зрителям расскажут, как выглядели "дважды пермяки", насколько солёными бывают уши, а еще предложат окунуть руку в пермское море и научат играть на доисторическом музыкальном инструменте "голос дождя". Будут работать мастер-классы, розыгрыши и фотозона.В Музее современного искусства PERMM в рамках акции зритель сможет увидеть уникальные выставки: «Корни/вещи» - экспозиция, рассказывающая о текстиле в работе художников, и выставка «Работа в черном» - о пермской индустриальной фотографии и шести исследователях-«сталкерах», представляющих фотодокументы исследований городских руин. Завершением акции станет специальное событие - концерт пермской группы «Jagath», участников выставки «Работа в черном», играющих индустриальный эмбиент без использования цифрового синтеза.В Пермской художественной галерее центральным событием «Ночи искусств» станет открытие выставки «Не только украшение…». Экспозиция знакомит с популярными техниками ювелирного производства (литье, чеканка, филигрань, чернь, эмаль). Ювелирное искусство представлено через столовое серебро, уникальные оклады икон, литургические сосуды, женские украшения и другие предметы. По новой выставке пройдут кураторские экскурсии. Ещё одна «изюминка» вечера - музыкальная экскурсия по выставке иконописи и храмовой скульптуры «Неземная красота» с участием фольклорного ансамбля «Тишина». Для любителей тематических лекций - беседа «Диалоги с директором: для чего музеям особая архитектура» и рассказ о редком экспонате «Серебряная стопа». Для детей разных возрастов подготовлены игровые программы и детские экскурсии, в том числе, экскурсия по постоянной экспозиции с игровым путеводителем, содержащим увлекательные задания на темы искусства. Кроме того, на детской творческой площадке предлагается серия раскрасок по мотивам произведений искусства из собрания Пермской галереи.Ожидается, что в офлайн-формате в акции будут участвовать более 40 учреждений культуры Пермского края. Свои программы подготовили Чусовской музей, Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова, Музей книжной культуры и литературной жизни Верхнекамья «Алконост», Усольский историко-архитектурный музей-заповедник, Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Чайковский историко-художественный музей, «Усадьба Голицына», «Дом Пастернака», Краснокамская картинная галерея им. И.И Морозова, краеведческие музеи Очёра, Куеды, Карагая, Осы, Чердыни, Добрянки и другие. Программы муниципальных музеев состоятся как 3, так и 4 ноября. На многие мероприятия нужно регистрироваться заранее, так как действуют ограничения по количеству посетителей.