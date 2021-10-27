В Прикамье возобновил работу волонтерский штаб для помощи самоизолированным людям старшего возраста

В Пермском крае по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина возобновлена работа регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МыВМесте. Напомним, в связи со сложной эпидемической обстановкой с 25 октября в Прикамье введен режим строгой самоизоляции для не иммунизированных жителей в возрасте 65 лет и старше. Это решение вызвано тем, что, по данным регионального Минздрава, порядка 70% коек в ковидных стационарах Прикамья занимают люди в возрасте старше 60 лет.Сегодня волонтеры #МыВМесте работают во всех территориях Пермского края. Они готовы доставлять на дом продукты и лекарственные препараты. Для получения такой помощи жителям из групп риска необходимо подать заявку в волонтерский штаб. Телефон федеральной горячей линии 8 800 200 34 11 (работает круглосуточно), региональной – 8 880 101 92 72 (звонки принимаются с 10.00 до 17.00).Также члены регионального отделения движения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» продолжают оказание помощи медицинским учреждениям и мобильным пунктам вакцинации. Чтобы стать волонтером, необходимо пройти регистрацию на DOBRO.RUНапомним, в Прикамье также усилена работа Службы социальных участковых. Они ведут адресную работу с пожилыми жителями в территориях, чтобы выявить тех, кому нужна помощь. Соцучастковые также организовывают доставку продуктов питания, лекарств и других необходимых товаров, а также помогают в решении других срочных вопросов.Всего в Пермском крае сегодня работает 265 соцучастковых, которые закреплены за конкретными участками во всех муниципальных районах и городских округах. Узнать, кто является вашим социальным участковым, можно в удобном сервисе на сайте Министерства социального развития Пермского края в разделе «Служба социальных участковых» или в отделе соцзащиты. Обратиться могут как сами пожилые люди, так и неравнодушные жители, которые видят, что кому-то нужна помощь.