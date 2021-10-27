В Прикамье возобновил работу волонтерский штаб для помощи самоизолированным людям старшего возраста
Сегодня волонтеры #МыВМесте работают во всех территориях Пермского края. Они готовы доставлять на дом продукты и лекарственные препараты. Для получения такой помощи жителям из групп риска необходимо подать заявку в волонтерский штаб. Телефон федеральной горячей линии 8 800 200 34 11 (работает круглосуточно), региональной – 8 880 101 92 72 (звонки принимаются с 10.00 до 17.00).
Также члены регионального отделения движения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» продолжают оказание помощи медицинским учреждениям и мобильным пунктам вакцинации. Чтобы стать волонтером, необходимо пройти регистрацию на DOBRO.RU
Напомним, в Прикамье также усилена работа Службы социальных участковых. Они ведут адресную работу с пожилыми жителями в территориях, чтобы выявить тех, кому нужна помощь. Соцучастковые также организовывают доставку продуктов питания, лекарств и других необходимых товаров, а также помогают в решении других срочных вопросов.
Всего в Пермском крае сегодня работает 265 соцучастковых, которые закреплены за конкретными участками во всех муниципальных районах и городских округах. Узнать, кто является вашим социальным участковым, можно в удобном сервисе на сайте Министерства социального развития Пермского края в разделе «Служба социальных участковых» или в отделе соцзащиты. Обратиться могут как сами пожилые люди, так и неравнодушные жители, которые видят, что кому-то нужна помощь.
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