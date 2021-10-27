← В Перми отремонтировали порядка 60 остановочных павильонов
За сутки в Прикамье выявлено 662 случая коронавируса
По состоянию на утро 27 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 873 809 человек. 665 156 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 518 пациентов. Из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 666 человек.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми отремонтировали порядка 60 остановочных павильонов
В Перми работают 10 мобильных пунктов вакцинации
Вывозить животных из пермского зоопарка в другие города не будут
Самый быстрый гол: капитан пермской команды «Звезда-2005» установила мировой рекорд
В Перми осужден один из участников преступной группы «черных риелторов»
В Прикамье напишут этнографический диктант
"Сжигают до пепла": в Прикамье уничтожают свиней, зараженных африканской чумой
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.10.2021
В Перми завершилась Неделя баскетбола 3х3
В Перми у мобильных пунктов вакцинации образовались гигантские очереди
Добавить комментарий: