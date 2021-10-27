В Перми отремонтировали порядка 60 остановочных павильонов

В Перми подрядные организации приступили к приведению в нормативное состояние остановочных павильонов в Ленинском, Мотовилихинском, Индустриальном, Орджоникидзевском районах.Как сообщили в администрации Ленинского района, уже отремонтированы 17 остановок, например, остановка «Универсам», «Разгуляй», «Улица Лабинская», «Улица Академика Королева», в ближайшее время будет отремонтировано еще 4. Подрядчик проводит покраску, при необходимости убирает объявления, граффити, меняет остекление.Как рассказали в администрации Свердловского района, сейчас с подрядчиком заключается муниципальный контракт по ремонту остановок общественного транспорта. В планах провести работы по усилению их конструкций от опрокидываний в результате сильного ветра. Также на части остановок поменяют стёкла, профлист. В итоге подрядчик приведет в нормативное состояние 15 объектов.В Мотовилихинском районе пояснили, что всего в рамках выделенного финансирования запланирован ремонт 9 остановочных павильонов, сейчас ведется их ремонт. В Дзержинском районе отметили, что подрядчик начнет ремонт остановок уже на следующей неделе, он уже заказал материалы. В планах обновить 13 объектов, например, на остановке «Проспект Парковый», «Мильчакова», «Блюхера», «Плеханова», «ПЗСП», «Докучаева», «Парк культуры и отдыха Балатово», а также конечная остановка на улице Куфонина.До конца года в Индустриальном районе Перми планируется отремонтировать 53 остановки общественного транспорта, расположенные на шоссе Космонавтов, проспекте Декабристов, улицах Мира, Карпинского, Стахановской, Геологов, Промышленной, Качалова, Космонавта Леонова.В Орджоникидзевском районе в рамках заключенных муниципальных контрактов по содержанию и ремонту произведена покраска 35 остановок, а также замена и установка новых элементов на 7 павильонах. Ремонтные работы уже проведены на остановочных комплексах на улице Репина (9 микрорайон), улице Александра Щербакова (около ДК им. Пушкина), улица Соликамская (микрорайон Чапаева), улица Цимлянская (Новые дома), улица Менжинского (магазин «Парус»). Работы будут продолжены до конца года.