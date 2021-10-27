Самый быстрый гол: капитан пермской команды «Звезда-2005» установила мировой рекорд

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← В Перми осужден один из участников преступной группы «черных риелторов»
Вывозить животных из пермского зоопарка в другие города не будут →
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