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Вывозить животных из пермского зоопарка в другие города не будут
Магомедрасул: "Хотелось бы, конечно, пошире, побольше, а так, всё ухожено, хорошо". Побольше и пошире хочется уже давно. Впервые о переезде зоосада на территорию Балатовского лесопарка заговорили в 1967 году. Затем наступили двухтысячные, и появилась улица Братская. В 2017-м – новая площадка – микрорайон Нагорный. Спустя четыре года вновь актуально избитое – воз и ныне там.
Строительство зоопарка - это уже какой-то несмешной анекдот: «Видите зоопарк? Нет. И я не вижу, а он есть». За высоким забором 31 объект, 9 из них признаны аварийными, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Достроить должны к 2023 году.К этому времени постояльцев нынешнего зоопарка должны перевезти в новые вольеры, но для начала их должны построить. По данным издания «Коммерсант-Приволжье», руководство пермского зверинца обсуждало с крупными российскими зоопарками вариант размещения у них части зверей.
Владимир Герасичкин, генеральный директор ООО «Лимпопо» г. Нижний Новгород: «Нет свободных площадей для них. И аналогичная ситуация — в большинстве российских зоопарков. Мы не можем брать чужих животных в ущерб своим».
Пермские власти тоже проработали возможность временного перемещения коллекции зоологического сада в другие города, но от этого предложения отказались. Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "Размещая коллекцию в других зоопарках, мы можем её потерять, это и перевозка, и стресс для животных, как там за ними будут ухаживать, поэтому от этой идеи отказались, но вместе с тем разрабатывается проект благоустройства этой территории на перспективу. Чтобы потом, как только зоопарк переезжает, будут благоустроительные работы, чтобы нам минимизировать сроки и разработки научно-проектной документации, и так далее". В своё время Русская православная церковь планировала на месте зоопарка создать мемориальный комплекс «Архиерейское подворье», до революции здесь располагалось кладбище. Сейчас после переезда зверинца на освобожденной территории к 300-летию краевой столицы должны построить парк. До этого момента зверята из старых вольеров никуда не денутся.
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