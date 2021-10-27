В Перми осужден один из участников преступной группы «черных риелторов»

Ленинский районный суд г. Перми вынес приговор одному из участников преступной группы «черных риелторов». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением крупного ущерба потерпевшим).Установлено, что виновный являлся одним из участников преступной группы, которая в период с 2017 года по 2019 год, совершала хищения денежных средств граждан под видом предоставления гражданам информационно-справочных услуг по вопросам аренды жилья.Злоумышленники в составе 9 человек под руководством организатора (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), используя известные сервисы электронных объявлений, размещали фиктивные сведения о сдаче в аренду объектов недвижимости с указанием стоимости значительно ниже по аналогичным объектам. Для сокрытия своего преступного умысла они прилагали фото из чужих объявлений. Далее достигнув с клиентом договоренности, приглашали потерпевших в заранее арендованный офис и заключали сделку о предоставлении за вознаграждение номера телефона собственника объекта недвижимости."В дальнейшем злоумышленники давали клиенту фиктивный номер, реальной помощи в поиске сдающегося в аренду жилья не оказывали, предоставленные варианты жилья не соответствовали требованиям либо были не актуальны, а полученные денежные средства похищали и распоряжались ими по своему усмотрению. С участием подсудимого в заблуждение было введено 65 человек, у которых похищено более 280 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке, поскольку обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.Суд, с учетом позиции государственного обвинения, полного возмещения ущерба всем потерпевшим, приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.