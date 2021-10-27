В Прикамье напишут этнографический диктант

В Прикамье напишут уже ставший традиционным этнографический диктант. Он, как всегда, пройдёт в формате теста. Всего 30 вопросов. 20 из них едины для всей страны - о народах России, десять - о Пермском крае. Оцениваться работы будут по 100-бальной шкале. В связи с эпидемиологической обстановкой, в Перми и большинстве муниципалитетов диктант будет проходить онлайн. Александр Черных, член-корреспондент РАН, заведующий сектором истории, археологии и этнографии Пермского Федерального исследовательского центра: "Всегда задача у тех, кто составляет эти вопросы, чтобы, во-первых, это было интересно, познавательно и чтобы после диктанта остались какие-то знания и впечатления. Потому что большей частью, конечно, это диктант, это популяризация богатейшего исторического и этнокультурного наследия".