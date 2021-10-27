"Сжигают до пепла": в Прикамье уничтожают свиней, зараженных африканской чумой

В Прикамье выявлена еще одна вспышка африканской чумы свиней. На этот раз - в поселке Звездный, чуть раньше - тоже в Пермском районе, в Савино, и в Краснокамске. Сейчас животных вынуждены уничтожить. Насколько все это опасно для людей?Спутник съемочной группы "Вести Пермь" Сергей Веретенников, без сопровождения здесь находиться нельзя. Эти кадры специально для нас сделал он. Это как раз те самые ямы для сжигания трупов свиней - три метра в глубину, сначала укладывают покрышки, потом дрова, потом заражённые свиные туши. Можно сказать, что машина - наблюдательный пункт, дальше съемочную группу не пускают, рядом стоят пожарная машина, дезинфекционная, все транспортные средства, которые в эту зону заезжают, потом проходят санобработку.Вспышка африканской чумы свиней на этот раз случилась в Звёздном, на территории фермерского хозяйства. Свиньи начали умирать, ветеринары диагностировали чуму. В таком случае путь один - в огонь.Сергей Веретенников, заведующий отделом общественной безопасности администрации ЗАТО Звёздный: "Сжигание происходит до зольного остатка, то есть до пепла, после этого ветеринарная служба проводит обработку сверху, и далее закрытие грунтом".Специально для ликвидаторов последствий в этом здании оборудовали пункт питания и обогрева, людей в форме достаточно, точно так же, как и специальной техники. Это территория бывшей войсковой части, как наследие - надёжный ворота. Сейчас они закрыты, и колючая проволока присутствует, дальше запретная зона. И как сказано в постановлении - зоной чрезвычайной ситуации определяется территория в радиусе пяти километров от очага.Очаг - это фермерское хозяйство, где проявила себя чума. При вывозе заражённых туш все сотрудники в спецодежде, на въезде дезинфекционный порог, для обработки колёс. Сейчас счёт утилизации идёт уже на десятки.Александр Швецов, глава ЗАТО Звёздный: "Чрезвычайная ситуация объявлена на территории муниципального образования, доступ запрещён в личное подсобное хозяйство. На сегодня мы уже 39 туш уничтожили, сегодня будем сжигать двадцать туш". Африканская чума свиней проявляет себя периодически, в разных регионах, как говорят специалисты, для человека она не опасна. Однако утилизация - условие обязательное. После этого можно снимать карантин.Андрей Огородников, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю: "Это высоко контагиозное заболевание вирусное, болеют свиньи и дикие кабаны, другие виды животных не болеют, оно регистрируется на территории России с 2007 года. В 2021 году нас эта участь не миновала, попало данное заболевание и к нам".Фермерское хозяйство в Звёздном уже третье место на карте региона, до этого были Краснокамский городской округ и Пермский район. Что касается этого очага - независимо от того, есть у них вирус или нет, на убой отправят всех свиней, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, а это более трёхсот голов.