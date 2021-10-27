"Сжигают до пепла": в Прикамье уничтожают свиней, зараженных африканской чумой
Специально для ликвидаторов последствий в этом здании оборудовали пункт питания и обогрева, людей в форме достаточно, точно так же, как и специальной техники. Это территория бывшей войсковой части, как наследие - надёжный ворота. Сейчас они закрыты, и колючая проволока присутствует, дальше запретная зона. И как сказано в постановлении - зоной чрезвычайной ситуации определяется территория в радиусе пяти километров от очага.Очаг - это фермерское хозяйство, где проявила себя чума. При вывозе заражённых туш все сотрудники в спецодежде, на въезде дезинфекционный порог, для обработки колёс. Сейчас счёт утилизации идёт уже на десятки.
Александр Швецов, глава ЗАТО Звёздный: "Чрезвычайная ситуация объявлена на территории муниципального образования, доступ запрещён в личное подсобное хозяйство. На сегодня мы уже 39 туш уничтожили, сегодня будем сжигать двадцать туш". Африканская чума свиней проявляет себя периодически, в разных регионах, как говорят специалисты, для человека она не опасна. Однако утилизация - условие обязательное. После этого можно снимать карантин.
Андрей Огородников, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю: "Это высоко контагиозное заболевание вирусное, болеют свиньи и дикие кабаны, другие виды животных не болеют, оно регистрируется на территории России с 2007 года. В 2021 году нас эта участь не миновала, попало данное заболевание и к нам".
Фермерское хозяйство в Звёздном уже третье место на карте региона, до этого были Краснокамский городской округ и Пермский район. Что касается этого очага - независимо от того, есть у них вирус или нет, на убой отправят всех свиней, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, а это более трёхсот голов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.10.2021
В Перми завершилась Неделя баскетбола 3х3
В Перми у мобильных пунктов вакцинации образовались гигантские очереди
Гладко было на бумаге... Как в Прикамье работают QR-фильтры
В Прикамье начались нерабочие дни
В ближайшие выходные недели аварийная газовая служба Прикамья будет работать круглосуточно
Пермяка осудили за кражу из парикмахерской
В посёлке Нижняя Талица на пожаре погибли двое маленьких детей
С 25 октября в Перми изменится расписание движения автобуса №51
Регионы получат новые сметы с подсчетами, учитывающими удорожание строительных материалов
Добавить комментарий: