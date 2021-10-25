В Прикамье начались нерабочие дни

В шести регионах России - Пермском крае, Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях начались нерабочие дни. Напомним, Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября в России нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни в связи со сложившейся на местах ситуацией. В Пермском крае нерабочими объявлены дни с 25 октября по 7 ноября.Кроме того, с сегодняшнего дня, вводится режим самоизоляции для невакцинированных и непереболевших пожилых людей старше 65 лет. Посещать общественные места и заведения общепита можно только при наличии QR-кодов.Вводятся фильтры безопасности в виде системы QR-кодов также для организаций сферы торговли. Продажа товаров и оказание услуг будут осуществляться только иммунизированным посетителям. Это требование распространяется на организации, расположенные в торговых центрах и комплексах, торгово-развлекательных центрах и комплексах, объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торговых залов свыше 400 кв. метров (за исключением организаций, ведущих торговлю продовольственными товарами).Вместе с сертификатами и QR-кодами при посещении мероприятий и мест с массовым пребыванием людей посетители обязаны предъявлять удостоверение личности. Несовершеннолетним предъявлять на входе сертификаты и QR-коды по-прежнему не нужно, но теперь лица в возрасте от 14 до 18 лет обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность, чтобы подтвердить свой возраст.При введении новых ограничений результаты ПЦР-исследований на коронавирус не будут являться документом, дающим право на посещение организаций и мероприятий. Также отменяется возможность проходить с ними на концерты, спектакли, кинопоказы, матчи профессиональных клубов и другие мероприятия, на посещение которых фильтр безопасности был введен ранее.