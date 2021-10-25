← В Прикамье начались нерабочие дни
В Перми у мобильных пунктов вакцинации образовались гигантские очереди →
Гладко было на бумаге... Как в Прикамье работают QR-фильтры
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← В Прикамье начались нерабочие дни
В Перми у мобильных пунктов вакцинации образовались гигантские очереди →
|
25.10.2021 в 12:25
22.10.2021 в 09:58
21.10.2021 в 12:25
21.10.2021 в 11:12
21.10.2021 в 11:10
22.10.2021 в 12:00
20.10.2021 в 12:40
19.10.2021 в 16:25
15.10.2021 в 11:20
29.09.2021 в 11:30
«Я тебе завтра отдам, это ради мамы». Пермяк ограбил магазин, но пообещал продавщице вернуть деньги
На «Мотовилихинских заводах» освоили выпуск судостроительной стали
Новый худрук ТЮЗа: «Дружба с театром сложилась с первого спектакля»
Первый этап вакцинации от COVID-19 прошли свыше 855 тысяч жителей Прикамья
В Перми у мобильных пунктов вакцинации образовались гигантские очереди
Гладко было на бумаге... Как в Прикамье работают QR-фильтры
Кадастровая палата проведёт «горячую линию» по оценке недвижимости
4 ноября в Перми будет запрещена продажа алкоголя
В Прикамье начались нерабочие дни
В ближайшие выходные недели аварийная газовая служба Прикамья будет работать круглосуточно
Пермяка осудили за кражу из парикмахерской
В посёлке Нижняя Талица на пожаре погибли двое маленьких детей
С 25 октября в Перми изменится расписание движения автобуса №51
Регионы получат новые сметы с подсчетами, учитывающими удорожание строительных материалов
На площадке классического университета состоялся Пермский конгресс учёных-юристов
Пермские фигуристы успешно выступили на российских и международных стартах
Ярмарка обуви и одежды в ДК Солдатова в Перми закрывается досрочно
За минувшие сутки в Прикамье подтверждено 634 случая COVID-19
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.10.2021
Дома холодно - куда обращаться?
В детских садах Перми будут сформированы дежурные группы
В Прикамье могут ввести обязательную самоизоляцию для всех непривитых граждан
Первый снегопад: ночью на улицах города работало 90 единиц техники
Лучшие школьники Перми стали обладателями премии "Золотой резерв"
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье начались нерабочие дни
В ближайшие выходные недели аварийная газовая служба Прикамья будет работать круглосуточно
Пермяка осудили за кражу из парикмахерской
В посёлке Нижняя Талица на пожаре погибли двое маленьких детей
С 25 октября в Перми изменится расписание движения автобуса №51
Регионы получат новые сметы с подсчетами, учитывающими удорожание строительных материалов
На площадке классического университета состоялся Пермский конгресс учёных-юристов
Пермские фигуристы успешно выступили на российских и международных стартах
Ярмарка обуви и одежды в ДК Солдатова в Перми закрывается досрочно
За минувшие сутки в Прикамье подтверждено 634 случая COVID-19
Добавить комментарий: