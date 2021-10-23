В ближайшие выходные недели аварийная газовая служба Прикамья будет работать круглосуточно
Обязательное техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должно проводиться раз в год. Об этом заранее предупреждают УК и правление ТСЖ, те в свою очередь сообщают жильцам. Дальше работают специалисты газовой службы.
Денис Поезжаев, начальник отдела ВДГО АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Мы всегда стараемся идти навстречу собственнику, и создаём удобные условия обслуживания газового оборудования, проводим дополнительные мероприятия по информированию абонентов о запланированных работах, у абонента всегда есть возможность перенести техническое обслуживание по заявке".
В «Газпром газораспределение Пермь» имеется 40 аварийных бригад, расположенных по всей территории региона, работают они круглосуточно и всегда готовы отправиться на вызов, связанный с утечкой газа.
Владимир Стуков, заместитель главного инженера Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»: "У нас телефон не только 04 - это со стационарного можно позвонить, 104 - это с мобильного, сотового телефона, и 112, когда работает единая диспетчерская служба - принимает звонки, и переадресовывает нам".
В диспетчерской компании аккумулируется вся информация. Если что - вызов передаётся аварийным бригадам.
Ещё у аварийной бригады имеется набор для оказания первой помощи. Например, перевязочные материалы, мягкие носилки, шины, в общем, комплектация хорошая, и всегда может пригодиться, если это необходимо.
Но лучше просто следить за оборудованием, выполняя ТО и ремонт своевременно, говорят в службе.
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