В ближайшие выходные недели аварийная газовая служба Прикамья будет работать круглосуточно

В ближайшие две выходные недели аварийная газовая служба Прикамья будет работать по-прежнему круглосуточно, но лучше не доводить ситуацию до их приезда.Обязательное техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должно проводиться раз в год. Об этом заранее предупреждают УК и правление ТСЖ, те в свою очередь сообщают жильцам. Дальше работают специалисты газовой службы.Денис Поезжаев, начальник отдела ВДГО АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Мы всегда стараемся идти навстречу собственнику, и создаём удобные условия обслуживания газового оборудования, проводим дополнительные мероприятия по информированию абонентов о запланированных работах, у абонента всегда есть возможность перенести техническое обслуживание по заявке".В «Газпром газораспределение Пермь» имеется 40 аварийных бригад, расположенных по всей территории региона, работают они круглосуточно и всегда готовы отправиться на вызов, связанный с утечкой газа.Владимир Стуков, заместитель главного инженера Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»: "У нас телефон не только 04 - это со стационарного можно позвонить, 104 - это с мобильного, сотового телефона, и 112, когда работает единая диспетчерская служба - принимает звонки, и переадресовывает нам".В диспетчерской компании аккумулируется вся информация. Если что - вызов передаётся аварийным бригадам.Ещё у аварийной бригады имеется набор для оказания первой помощи. Например, перевязочные материалы, мягкие носилки, шины, в общем, комплектация хорошая, и всегда может пригодиться, если это необходимо.Но лучше просто следить за оборудованием, выполняя ТО и ремонт своевременно, говорят в службе.