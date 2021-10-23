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Пермяка осудили за кражу из парикмахерской
Обнаружив исчезновение шубы, ее владелица обратилась в полицию. Вора задержали по горячим следам.
Дзержинский районный суд Перми признал ранее судимого за убийство мужчину виновным в краже и приговорил его к лишению свободы на срок два с половиной года в исправительной колонии строгого режима.
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