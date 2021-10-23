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В посёлке Нижняя Талица на пожаре погибли двое маленьких детей
Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю: "На место выехали следователи и эксперты следственного управления. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Ход расследования взял под личный контроль и.о. руководителя ведомства".
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