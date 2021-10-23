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С 25 октября в Перми изменится расписание движения автобуса №51
Специалисты департамента транспорта проанализировали графики прибытия электричек на станцию «Пермь-1» и пассажиропотока. Теперь автобусы маршрута №51 будут отправляться от остановки примерно через 5 минут после прибытия пригородной электрички – этого времени достаточно для совершения перехода между остановками и посадки в автобус.
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