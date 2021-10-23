Пермские фигуристы успешно выступили на российских и международных стартах

Губернатор Дмитрий Махонин поздравил пермских фигуристов с успешными выступлениями на российских и международных стартах. На встречу были приглашены и юные регбисты, им тоже есть, чем похвастаться.Самая быстрая, самая сильная - сборная Пермского края по регби. Последнее достижение региональной сборной — бронза на престижном турнире «Балтийский шторм» в Калининграде. Учитывая, что спортсменам пока по 12-13 лет, главная битва еще впереди.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Регби имеет очень большое будущее, большие перспективы, и на самом деле это будущее связано именно с вами".Пермский край звучит на лучших соревнованиях планеты по фигурному катанию, благодаря парам Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева, Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова. Юлия и Михаил уже готовы выступать со взрослыми и будут представлять Россию в Италии и Франции, Екатерина и Матвей — единственная пара победители сразу двух этапов Гран-при в этом сезоне.Поздравляя спортсменов-победителей, глава Прикамья Дмитрий Махонин, напомнил о том, что в регионе сегодня идет восстановление и строительство спортивной инфраструктуры. Для фигуристов, например, планируют реконструировать «Орленок» и не только.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы проектируем ледовую арену на 10 с половиной тысяч мест, и это будет означать, что мы крупные международные соревнования получим возможность принимать. И я думаю, что у вас есть все шансы выступить на этих соревнованиях".А пока Пермь в ожидании большого домашнего турнира. У нас пройдет пятый этап Кубка России по фигурному катанию.Соревнования пройдут на льду УДС «Молот» с 17 по 21 ноября. Пятый этап является заключительным перед финалом кубка страны.