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Пермские фигуристы успешно выступили на российских и международных стартах
Самая быстрая, самая сильная - сборная Пермского края по регби. Последнее достижение региональной сборной — бронза на престижном турнире «Балтийский шторм» в Калининграде. Учитывая, что спортсменам пока по 12-13 лет, главная битва еще впереди.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Регби имеет очень большое будущее, большие перспективы, и на самом деле это будущее связано именно с вами".
Пермский край звучит на лучших соревнованиях планеты по фигурному катанию, благодаря парам Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева, Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова. Юлия и Михаил уже готовы выступать со взрослыми и будут представлять Россию в Италии и Франции, Екатерина и Матвей — единственная пара победители сразу двух этапов Гран-при в этом сезоне.
Поздравляя спортсменов-победителей, глава Прикамья Дмитрий Махонин, напомнил о том, что в регионе сегодня идет восстановление и строительство спортивной инфраструктуры. Для фигуристов, например, планируют реконструировать «Орленок» и не только.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы проектируем ледовую арену на 10 с половиной тысяч мест, и это будет означать, что мы крупные международные соревнования получим возможность принимать. И я думаю, что у вас есть все шансы выступить на этих соревнованиях".
А пока Пермь в ожидании большого домашнего турнира. У нас пройдет пятый этап Кубка России по фигурному катанию.
Соревнования пройдут на льду УДС «Молот» с 17 по 21 ноября. Пятый этап является заключительным перед финалом кубка страны.
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