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На площадке классического университета состоялся Пермский конгресс учёных-юристов
Павел Крашенинников, председатель Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства: "Совет сам стал инициатором целого ряда проектов — например, мы внесли в Гражданский кодекс нормы, связанные с дистанционным проведением собраний. Была история по поводу наследственных фондов прижизненных. Сейчас, как вы знаете, фонды работают по всей стране".
В рамках конгресса прошли три дискуссионные сессии, касающиеся регулирования работы больших баз данных, защиты информации, а также договоров в сфере IT. Все предложения позволят внести необходимые изменения в единую правовую базу.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для Пермского края это тоже является актуальным направлением, поскольку сейчас край является участником пилотных проектов в части цифровой трансформации и является лидером по заявленным отраслям. И сегодня, я уверен, в ходе доклада будут заявлены интересные темы, спорные вопросы".
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