На площадке классического университета состоялся Пермский конгресс учёных-юристов - это межрегиональный российский форум юридической науки. Ежегодно его участниками становятся законодатели, адвокаты и представители правоохранительных органов. Тема конгресса в этом году – «Роль информации в отношениях гражданского оборота». Участие в открытии приняли губернатор Дмитрий Махонин и председатель Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Павел Крашенинников.Павел Крашенинников, председатель Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства: "Совет сам стал инициатором целого ряда проектов — например, мы внесли в Гражданский кодекс нормы, связанные с дистанционным проведением собраний. Была история по поводу наследственных фондов прижизненных. Сейчас, как вы знаете, фонды работают по всей стране".В рамках конгресса прошли три дискуссионные сессии, касающиеся регулирования работы больших баз данных, защиты информации, а также договоров в сфере IT. Все предложения позволят внести необходимые изменения в единую правовую базу.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для Пермского края это тоже является актуальным направлением, поскольку сейчас край является участником пилотных проектов в части цифровой трансформации и является лидером по заявленным отраслям. И сегодня, я уверен, в ходе доклада будут заявлены интересные темы, спорные вопросы".