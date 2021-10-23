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Ярмарка обуви и одежды в ДК Солдатова в Перми закрывается досрочно
Ярмарка ориентирована в первую очередь на людей старшего поколения. Основа ассортимента — обувь для проблемных ног. С возрастом у людей появляются такие проблемы, как выпирающая косточка, широкая, или с вальгусной деформацией, стопа. Профессиональные консультанты терпеливо помогают подобрать удобную пару каждому посетителю. В том числе и мужчинам. Обувь при этом выполнена по европейским стандартам, что делает её прочной и долговечной.
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