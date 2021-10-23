← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.10.2021
Ярмарка обуви и одежды в ДК Солдатова в Перми закрывается досрочно →
За минувшие сутки в Прикамье подтверждено 634 случая COVID-19
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 114 448. За сутки в регионе проведено 15 679 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.
По состоянию на утро 23 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 849 825 человек. 662 130 жителей завершил курс вакцинации двумя компонентами.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 560 пациентов. Из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 543 человека.
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