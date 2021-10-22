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В детских садах Перми будут сформированы дежурные группы
Для посещения дежурных групп справки с места работы родителей не требуются. Допускается формирование разновозрастных групп.
При организации дежурных групп приём детей будет осуществляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов с учетом дополнительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19.
Сейчас на основе заявок родителей составляются предварительные списки на формирование дежурных групп. Информацию о функционировании таких групп можно уточнить в учреждении, которое посещает ребёнок, сообщили в пресс-службе администрации Перми.
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