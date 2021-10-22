Представители Бельгии и Люксембурга оценили промышленный потенциал региона

Делегация бельгийско-люксембургской торговой палаты прибыла в Прикамье, чтобы своими глазами оценить промышленный потенциал региона. Европейские бизнесмены прилетели по приглашению пермских нефтяников, которые познакомили их в первую очередь со своим производством.С помощью этой установки специалисты научно-образовательного центра Рациональное недропользование могут исследовать нефть и газ, которые содержатся в образцах пород.Кирилл Вяткин, заведующий лабораторией нефтепромысловой химии НОЦ «Рациональное недропользование»: "Можем исследовать все процессы, как раз добычи, эксплуатации, как эта нефть из пластовых условий у нас поднимется по скважине".Слушатели - делегация бельгийско-люксембургской торговой палаты, представители разных компаний, которые в том числе сотрудничают и с нефтегазовой отраслью.После экскурсии на площадке центра Рациональное недропользование прошёл круглый стол, посвящённый инвестиционной привлекательности Прикамья. Само место встречи - знаковое для региона: здесь рождаются инновационные проекты, готовятся специалисты высокого уровня разных направлений.Алексей Чибисов, министр промышленности и торговли Пермского края: "Это крайне важный проект, который начался, как инициатива группы компаний «ЛУКОЙЛ», и сейчас количество индустриальных партнёров научно-образовательного центра множится".Опыт Пермского края интересен многим - здесь работает вся производственная вертикаль - от добычи нефти и газа до сбыта готовой продукции. И такое налаживание контактов может быть полезным каждой стороне. Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Интересно сегодня руководителям, моим специалистам будет, пообщавшись, узнать, какие сегодня идут тренды, какие векторы развития, в каком направление сегодня то или иное направление бизнеса идёт".Как пример одного из этапов – нефтепереработка. После круглого стола члены делегации отправились на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Зарубежные гости оценили потенциал, масштабы и открытость пермяков для диалога.Пьер Ламботт, представитель компании John Cockerill: "Хочется думать, что возможно какое-либо партнёрство. У нас есть кое-какие контакты в России, я приехал как раз на эти встречи, чтобы узнать, есть ли ещё какие-то возможности как-то расширить наше влияние в России".Если говорить в мировых масштабах, продукция «ЛУКОЙЛа» известна далеко за пределами России. Так же, как и производственные площадки, которые располагаются в разных странах. А такие встречи - это новые контакты, в перспективе - сотрудничество.