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← В детских садах Перми будут сформированы дежурные группы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.10.2021 →

Дома холодно - куда обращаться?

В Пермском филиале компании «Т Плюс» рассказали, куда обращаться и как действовать при проблемах с горячей водой и отоплением квартир, а также напомнили об ответственности в этих вопросах УК и ТСЖ. Так, при похолодании на улице температура батарей должна увеличиваться. Если же в квартире по-прежнему холодно, мешать нагреву может воздух в стояках или непромытая система отопления. Если у соседей тепло, а у вас холодно – необходимо обратиться в свою обслуживающую организацию. Энергокомпания отвечает только за подачу тепла до стены дома. То же самое, если в квартире плохо греют батареи или течёт недостаточная горячая вода. Почти в 90% случаев для устранения неполадок требуется регулировка внутридомового оборудования.
Тепловики отмечают, что именно управдом в ответе за подготовку внутридомовых сетей к холодам. Поэтому жильцы вправе требовать от управляющей компании выполнения своих обязанностей.
Если же УК ссылается на ненормативные параметры подачи теплоносителя, звоните в диспетчерскую «Пермских тепловых сетей» по телефону 243-72-99.

Опубликовано: 22.10.2021 в 16:20 в рубрике - Вести Пермь

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← В детских садах Перми будут сформированы дежурные группы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.10.2021 →

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