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"Пермь-300": в краевой столице преображают дома культуры
Пётр Сафиуллин: "В зале появились очень красивые птицы, они изображаются как полёт — полёт творчества, и выступать становится гораздо приятнее".
Школа, которая в этом году отмечает вековой юбилей, стала одним из объектов, отремонтированных к грядущему 300-летию Перми. Елена Пономарёва, директор МАУ ДО «Детская музыкальная школа имени композитора Евгения Крылатова»: "Министерство культуры выделило нам больше 5 млн денег именно на текущий ремонт, и нам удалось отремонтировать почти что все-все помещения школы. Школа стала интереснее, уютнее". К юбилею города и грядущему 55-летию преображается ДК Кирова: в разгаре ремонт и утепление фасада. А внутри эта уютная кофейня уже готова встречать зрителей, на сцене постелили профессиональный линолеум, что порадует, в том числе, и артистов. На масштабный ремонт за два года будет направлено более 50 млн рублей.
Снежана Углицких, директор «МАУК ПГДК «Кирова»: "В этом году мы занимались представительскими зонами, т.е. сделали ремонт гардероба, провели ремонт в вестибюле. Отремонтировано центральное фойе, лестничные зоны, пролёты". Ремонтные работы идут и в ДК «Искра» - здесь основное внимание купольному залу.
Раньше проводить здесь концерты было невозможно — звук уходил на высоту 18 метров. Теперь стены обшиты специальными акустическими панелями.
Все эти работы ведутся за счёт федеральных субсидий, полученных в рамках проекта «Пермь-300».
Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Видно, что работы ведутся с душой. Тщательно подбираются материалы, качественно работа выполняется. Я надеюсь, что и жители города Перми, и этих районов обязательно это оценят". Музыкальные школы, помимо обновлённых интерьеров, получили и новый парк инструментов — уже в рамках нацпроекта «Культура».
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы должны сделать всё, чтобы Пермь, как город культурный, мог обеспечить всем необходимым людей, жителей, и особенно детей, которые стремятся к музыке".
В школе имени Крылатова, которая полностью преобразилась изнутри, готовятся к ремонту фасада — он пройдёт в следующем году.
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