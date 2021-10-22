"Пермь-300": в краевой столице преображают дома культуры

В рамках проекта «Пермь-300» преображаются и дома культуры краевой столицы. Работы финансируются за счет федеральных субсидий.В музыкальную школу имени Евгения Крылатова Петя ходит четвертый год, но этой осенью концертный зал и классы мальчик не узнал: современный дизайн, стильные цвета и детали, которые хочется разглядывать.Пётр Сафиуллин: "В зале появились очень красивые птицы, они изображаются как полёт — полёт творчества, и выступать становится гораздо приятнее".Школа, которая в этом году отмечает вековой юбилей, стала одним из объектов, отремонтированных к грядущему 300-летию Перми. Елена Пономарёва, директор МАУ ДО «Детская музыкальная школа имени композитора Евгения Крылатова»: "Министерство культуры выделило нам больше 5 млн денег именно на текущий ремонт, и нам удалось отремонтировать почти что все-все помещения школы. Школа стала интереснее, уютнее". К юбилею города и грядущему 55-летию преображается ДК Кирова: в разгаре ремонт и утепление фасада. А внутри эта уютная кофейня уже готова встречать зрителей, на сцене постелили профессиональный линолеум, что порадует, в том числе, и артистов. На масштабный ремонт за два года будет направлено более 50 млн рублей.Снежана Углицких, директор «МАУК ПГДК «Кирова»: "В этом году мы занимались представительскими зонами, т.е. сделали ремонт гардероба, провели ремонт в вестибюле. Отремонтировано центральное фойе, лестничные зоны, пролёты". Ремонтные работы идут и в ДК «Искра» - здесь основное внимание купольному залу.Раньше проводить здесь концерты было невозможно — звук уходил на высоту 18 метров. Теперь стены обшиты специальными акустическими панелями.Все эти работы ведутся за счёт федеральных субсидий, полученных в рамках проекта «Пермь-300».Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Видно, что работы ведутся с душой. Тщательно подбираются материалы, качественно работа выполняется. Я надеюсь, что и жители города Перми, и этих районов обязательно это оценят". Музыкальные школы, помимо обновлённых интерьеров, получили и новый парк инструментов — уже в рамках нацпроекта «Культура».Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы должны сделать всё, чтобы Пермь, как город культурный, мог обеспечить всем необходимым людей, жителей, и особенно детей, которые стремятся к музыке".В школе имени Крылатова, которая полностью преобразилась изнутри, готовятся к ремонту фасада — он пройдёт в следующем году.