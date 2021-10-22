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На пожаре в Чусовском округе обнаружены погибшие
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел жилой дом и надворные постройки на площади 103 кв. метра. Пожар тушили около двух часов. Были привлечены 47 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 28 человек и 8 единиц техники. На пожаре обнаружены погибшие. По предварительной информации, это семья их трех человек.
В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводится проверка. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.
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