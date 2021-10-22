Главный финансовый документ Перми сохранит социальную направленность

Глава Перми Алексей Дёмкин внес в городскую Думу проект бюджета на 2022 год и последующую трехлетку. Предполагается, что доходы казны краевой столицы за 12 месяцев следующего года составят 43 миллиарда 600 миллионов рублей, расходы - 45 миллиардов 900 миллионов. Проект сформирован на основе 20 муниципальных программ, их доля составит 92% всех трат. Финансовый документ сохранит социальную направленность.Эдуард Хайруллин, первый заместитель главы администрации Перми: "С учётом исполнения дополнительно принятых обязательств, обеспечения указов президента Владимира Путина по повышению заработной платы работникам образования и культуры, участие в реализации национальных проектов по строительству дорог, детских садов, школ, а также расселению граждан из аварийного жилья, благоустройство города к 300-летнему юбилею".Проект бюджета предусматривает возведение детского сада, двух новых зданий для школ, трех корпусов для гимназий. В рамках программы благоустройства будут построены 6 скверов и завершена реконструкция эспланады. Выделяются средства на окончание работ в пермском дворце молодёжи и на ремонт ледовой арены детского центра «Здоровье».Из крупных дорожных объектов планируется реконструкция на улицах Карпинского и Грибоедова, комплексное благоустройство Ленина, Петропавловской, Комсомольского проспекта. Публичные слушания по проекту бюджета состоятся 8 ноября.