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Главный финансовый документ Перми сохранит социальную направленность
Проект бюджета предусматривает возведение детского сада, двух новых зданий для школ, трех корпусов для гимназий. В рамках программы благоустройства будут построены 6 скверов и завершена реконструкция эспланады. Выделяются средства на окончание работ в пермском дворце молодёжи и на ремонт ледовой арены детского центра «Здоровье».
Из крупных дорожных объектов планируется реконструкция на улицах Карпинского и Грибоедова, комплексное благоустройство Ленина, Петропавловской, Комсомольского проспекта. Публичные слушания по проекту бюджета состоятся 8 ноября.
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